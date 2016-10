Oliver Baier: Schlager schlachten im Neuhofner Forum

Schauspieler und TV-Moderator Oliver Baier wird in Neuhofen an der Krems sicher „nicht singen“.

Wandlunstalent seziert die Schlager

NEUHOFEN (nikl). Am 4. November 2016 interpretiert Baier ab 20 Uhr deutschsprachige Schlager komplett neu. Die Reise geht von Vicky Leandros' „Lodz“ bis nach „Mendocino“ mit Zwischenaufenthalt an Orten wie Jürgen Drews „Kornfeld“ oder einer Stippvisite bei „Anita“ und Costa Cordalis in Mexiko.Dabei stellt Baier sein Wandlungstalent mehr als einmal unter Beweis. Genüsslich schlachtet er den Schlager aus, seziert ihn mit Bedacht, um ihn schließlich einer neuen Bestimmung zuzuführen – und so ganz nebenbei Michael Holms Chancen steigen zu lassen, in besagtem „Mendocino“ vielleicht doch noch dessen großer Liebe wieder zu begegnen. In den letzten Jahren entwickelte der Schauspieler und Kabarettist sein Programm stetig weiter.

„Unschuldige Schlagertexte“ in Einzelteile zerlegen

Verbalakrobatik gefragt

Dazu schlachtet er zunächst mitleidlos „unschuldige“ Schlagertexte aus. Doch alles nur, um den dabei gewonnenen Einzelteilen anschließend mit viel Gespür, Können und auf hochgradig vergnügliche Weise neues Leben einzuhauchen. Bereits seit acht Jahren hört Baier beim deutschen Schlager genau hin und fordert sein Publikum auf, es ihm gleichzutun.Was als „Das Leben ist ein Schlager“ begann, ist heute ein Hit für sich. Heute haben der Applaus und die Begeisterung des Publikums über die Verbalakrobatik Oliver Baiers die nunmehrige „Schlagerschlachtung“ von Österreich bis in die Schweiz getragen.Weitere Informationen zum Veranstaltung im Forum in Neuhofen findet man hier