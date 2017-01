ROCKKONZERT

THE GREAT MOMENTUM-TOUR 2017



Edenbridge sind eine 1998 gegründete österreichische Metalband, die ihren Stil selbst als „Angelic Bombastic Metal“ bezeichnet. Mittlerweile in vielen Ländern erfolgreich, veröffentlichen die Oberösterreicher eine Woche zuvor am 17.2. ihr neuntes Studioalbum „The Great Momentum“ und präsentieren dieses erstmalig in der Spinnerei / Traun



Supports:

PURPLE BONSAI

Eine Linzer Rockband , die sich 2012 zusammengefunden haben.

Der aktuelle Song ( Der erste Rocksong in Deutsch ) " Weil Ihr die Schmerzen nicht kennt " ist derzeit in NRW seit 5 Wochen auf Platz 1

Sichert Euch die Tickets - es wird heiß



Tickets im VVK € 17.-

Ab sofort über

www.purplebonsai.at