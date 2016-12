Weihnachtseinkäufe zuhause erledigen

02.12.2016, 09:30 Uhr

Fünf bis sechs Prozent des heimischen Einzelhandels wird über Onlineshopping erledigt.

BEZIRK (red). Das ergibt österreichweit jährlich einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro für diese Sparte. Vor allem zu Weihnachten greifen viele Menschen auf den Service des Onlineshoppings zurück. "38 Prozent der Österreicher kaufen ihre Weihnachtsgeschenke auch im Onlinehandel", weiß Manfred Zöchbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Die Vorteile für das Einkaufen vor dem Bildschirm liegen auf der Hand: Kein Gedränge durch verstopfte Geschäfte, volle Auswahl und sofortiger Preisvergleich sowie gemütliches Einkaufen von zuhause aus. "Wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. So fällt beim Onlineshopping nicht nur die Fachberatung weg, sondern man muss sich auch im Klaren sein, dass es vor allem in der geschäftigen Vorweihnachtszeit passieren kann, dass nicht alle bestellten Produkte rechtzeitig lieferbar sind", betont der Fachmann.