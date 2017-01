26.01.2017, 10:48 Uhr

Vor der Schultür schnallten die SchülerInnen der Sport-NMS Haid 2 die Langlaufschier an und sammelten erste Erfahrungen auf den zwei Brettern. In kurzer Zeit erlernten sie die grundlegende Technik und konnten bald mit vollem Schwung ihre Runden am Sportplatz ziehen. Der weiche Schnee federte so manche Ausrutscher ab.Nach solchen Bewegungsstunden in der frischen Luft war das Lernen im warmen Klassenzimmer wieder angenehm.