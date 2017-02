„Business trifft Technik: HAK & HTL Traun luden zur Maturaball-Premiere ein

12.02.2017, 03:50 Uhr

Engagierte Maturanten zeigen auf

„Die Vorbereitungen war problemlos, das Ballteam bestehend aus HAK und HTL-Schülerinnen und Schülern war äußerst engagiert“, betont die betreuende Professorin Silvia Pointner-Kerschbaumer von der HAK Traun.

Wehrmutstropfen für die Organsatoren

Der einzige Wehrmutstropfen für die Organsatoren: „Der Ball kann leider seit 3 Jahren nicht in der HAK in Traun stattfinden, sondern muss aufgrund von Platzproblemen in Linz - Palais Kaufmännischer Verein – durchgeführt werden. Nächstes Jahr können die Maturanten wieder in Traun feiern.“