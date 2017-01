Ein Abend, um Danke zu sagen

23.01.2017, 18:32 Uhr

Allhaming lud die Unternehmer zum 1. Wirtschaftsempfang ein

Vom KMU bis zum Postverteilzentrum

ALLHAMING (nikl). „Sie tragen mit ihrem Steueraufkommen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Ortes bei und dafür möchten wir uns bedanken“, eröffnete Bürgermeister Joachim Kreuzinger den ersten Allhaminger Wirtschaftsempfang.Gemeinsam mit Wirtschaftsbundobmann Franz Hinterleitner bedankte er sich bei den zahlreich erschienen Wirtschaftstreibenden, dass sie Allhaming die Treue halten. Dazu zählt ein Mix von KMUs bis hin zum Postverteilzentrum.

Wirtschaftstreibende sind eine eingeschworene Gemeinschaft

Blick über den Tellerrand Allhamings werfen

Eine starke Wirtschaft brauche auch eine aktive Vertretung, so der Tenor.„Von Vortragsveranstaltungen bis zur Organisation des traditionellen Weihnachtsmarktes. Der WB Allhaming ist eine eingeschworene Gemeinschaft für die örtliche Wirtschaft“, bekräftigt Hinterleitner.Um gemeinsam einen Blick über den Tellerrand Allhamings zu werfen, gab Teodoro D. Cocca, Professor für Asset Management an der JKU Linz, einen Einblick in die Entwicklung an den Finanzmärkten. Bei einem Abendessen ließ man die Veranstaltung ausklingen.