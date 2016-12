19.12.2016, 20:03 Uhr

Goldhaubenfrauen spenden 1500 Euro für bedürftige Trauner und Traunerinnen

„Is finsta draußt“ – Adventkonzert für bedürftige Traunerinnen und Trauner

Kein Platz blieb frei beim Adventkonzert der Goldhaubengruppe Traun am 4. Adventsonntag in der Pfarrkirche Oedt.

Durch die immer größer werdende Besucherzahl wurde diese Veranstaltung vor zwei Jahren von der Schlosskapelle Traun in die Pfarrkirche Oedt verlegt.

„s Bachler Blech“ spielten weihnachtliche Weisen, das Frauenensemble „die Stimmungsvollen“ und der Männerchor „d´ Huznbleiba“ beeindruckten mit ihrem Gesang und zwei „zwei Glatt zwei verkehrt“ sorgten für besinnungsvolle, adventliche Stimmung mit Ihren Instrumenten Harfe, Violine Hackbrett, Maultrommel und Bassgeige. Engelbert Lasinger las Heiteres und Besinnliches aus seinem Buch „Es weihnachtet sehr“.

Goldhaubenobfrau Christa Ployer konnte an Vzbgm und Sozialreferent Peter Aichmayr den Reingewinn dieser Veranstaltung in der Höhe von € 1.500,- übergeben.

Vor der Veranstaltung spielte ein Quartett der Stadtkapelle Traun weihnachtliche Weisen und von den Frauen der Pfarre Oedt gab es köstlichen Punsch.

Traditionelle Volksmusik und Mundarttexte sind in Traun angekommen. Die Besucher freuen sich schon auf das Frühjahrskonzert des Kulturforums Traun „musiziert und g´sunga“, in dem traditionelle Volksmusik von verschiedenen Gruppen geboten werden wird.

