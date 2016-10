Julya Rabinowich zu Gast in der Bibliothek Traun

05.10.2016, 11:13 Uhr

Im Rahmen der Aktionswoche "Österreich liest" präsentierte die Bibliothek Traun ein ganz besonderes literarisches Schmankerl.

TRAUN (ros). Die Autorinbegeisterte die Zuhörer in der Trauner Bibliothek mit einer kurzweiligen Lesung aus ihrem erfolgreichen Buch "Krötenliebe". Eine fesselnde Neuabmischung historischer Skandale und Begebenheiten zwischen Venedig, Dresden und Wien im Österreich der Jahrhundertwende erzählt über die Verstrickungen und Sehnsüchte dreier Grenzgänger. Die in St. Petersburg geborene Schriftstellerin erhielt für ihre Werke zahlreiche Auszeichnungen und ist auch als Bildende Künstlerin, Simultandolmetscherin und Kolumnistin in der österreichischen Tageszeitung "Der Standard" bekannt. Für ihren Debütroman "Spaltkopf" erhielt sie unter anderem den Rauriser Literaturpreis im Jahr 2009.