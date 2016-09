AT

Ortspl. 1 , 4062 Kirchberg-Thening AT

Gemeindezentrum Kirchberg , Ortspl. 1 , 4062 Kirchberg-Thening AT

Am 22. Oktober ist es wieder so weit. Wir freuen uns euch zum traditionellen Oktoberfest der Trachtenkapelle Kirchberg-Thening einladen zu dürfen.



Neu mit dabei sind die VoixxBradler

Wie jedes Jahr dürfen unsere Hurricane Music und die Blattler von Trachtenverein Donauthal Leonding nicht fehlen.



Neben der Weinbar, Seidlbar und den Bars mit den etwas stärkeren Getränken, werdet ihr natürlich auch heuer wieder mit Weißwürsteln, Brezn, Weißbier, etc. verwöhnt!



Eure Oktoberfest-Skills könnt ihr beim Bierkrugstemmen, Nageln, Kuhmelken und bei der Bierrutsche unter Beweis stellen! ;)



Auf Euer kommen freut sich die

Trachtenkapelle Kirchberg-Thening