Sonntag, 2. Juli 2017 Beginn 17 Uhr in Bad Hall

Operette "Orpheus in der Unterwelt" von Jaques Offenbach

bekannt auch durch den berühmten Can Can



Kartenreservierung ab sofort möglich

Kontakt PV Pasching Langholzfeld Tel. 0664 / 3017622

An- und Rückfahrt mit Bus