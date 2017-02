Paschings Vereine & Politik luden zum Feiern ein

12.02.2017, 03:30 Uhr

Abwechslungsreiches Programm bis in die Morgenstunden

Um 20.30 Uhr – Einlass 19.30 Uhr – wurde der Ball der Paschinger offiziell eröffnet. Die Ballbesucher erwartete ein abwechslungsreicher Abend mit musikalischer Begleitung von „Joy“. Tanzmuffel konnten sich an der Bar die Zeit vertreiben, wo ein DJ für Stimmung sorgte.

Engagement zahlt sich aus

„Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, dass sich Leute in der Gemeinde engagieren. Ich möchte mich beim Ballkomitee rund um Peter Zechmeister, Wolfgang Kuri und Vizebrügermeister Markus Hofko bedanken, dass Sie es immer wieder schaffen einen Ball in Pasching auf die Beine zu stellen, so Vereinsreferent der Gemeinde Pasching Manfred Leitner.