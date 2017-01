14 jugendliche Suchtmittelkonsumenten ausgeforscht

29.01.2017, 20:10 Uhr

Ein besorgter Vater äußerte Ende Oktober 2016 bei Neuhofner Polizisten den Verdacht, seine 14-jährige Tochter habe in einem Jugendzentrum in der Gemeinde St. Marien Marihuana konsumiert.

BEZIRK. Es folgten umfangreiche Erhebungen durch die Polizei Neuhofen an der Krems. Laut Polizeimeldung wurden 14 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus Kematen an der Krems, St. Marien, Neuhofen, Gallspach, Piberbach, Pucking und Schiedlberg als Suchtmittelkonsumenten ausgeforscht. Sie lernten sich im besagten Jugendzentrum kennen. Die Suchtmittelschnelltests verliefen positiv auf THC, Amphetamine, Metamphetamine und MDMA. Die Suchtmittel haben die Jugendlichen laut ihren Aussagen von Unbekannten in Linz erworben. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.