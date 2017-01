Alarmfahndung nach Supermarktüberfall blieb erfolglos

28.01.2017, 12:38 Uhr

LINZ (red). Gegen 19:10 Uhr kam es am Freitag, 27. Jänner, zu einem bewaffneten Raubüberfall in einem Lebesmittelmarkt in Linz-Dornbach.

Schwangere Frau musst von der Rettung versorgt werden

Täterbeschreibung: Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle

Mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte ein Räuber eine Verkäuferin und raubte Bargeld aus der Kassa. In der Folge flüchtete er in unbekannte Richtung.Durch den Überfall erlitt eine schwangere Frau einen Schock und musste von der Rettung versorgt werden. Trotz Alarmfahndung konnte der Täter nicht gestellt werden.Er wird wie folgt beschrieben: Mann, ca 25-30 Jahre alt, ca 175 cm groß, vermutlich Ausländer, war bekleidet mit blauer Stoffhose und dunkler Jacke. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.