Ansfeldner Bürgerinitiative: „Wir wollen jetzt Informationen“

14.12.2016, 20:00 Uhr

B 139 Neu: Ein Teil des Wasserwaldes in Haid wird wegfallen. Bürgerinitiative fordert Aufklärung.

ANSFELDEN (nikl). „Dieser Wasserwald sollte für die Anrainer der betroffenen Siedlungen Roseggerstraße und Wasserwaldsiedlung als Naherholungsgebiet geöffnet werden. Würde ein Großteil des Waldes umgewidmet, dann bleibt vom 60 Jahre alten Baumbestand nicht mehr viel übrig“, sagt Alfred Pointner. Für den Kommunalpolitiker der Grünen und dem Sprachrohr der Bürgerinitiative steht eines fest: „Die Ankündigung des Bürgermeisters – es soll ein 100 Meter breiter Streifen im Ausmaß von 100.000 Quadratmetern entlang zukünftiger Gewerbe- und Betriebsbaugebiete neu bepflanzt werden – ist eine 'Schönfärberei'.“ Um endlich mehr Informationen zu erhalten, haben sich die betroffenen Bürger als erste Bürgerinitiative Oberösterreichs mit sechs Anträgen direkt an den Ansfeldner Gemeinderat gewandt und diesen zu einer Beschlussfassung aufgefordert.

„Wir wollen die B 139 Neu nicht verhindern“

„Wir haben alle Informationen weitergegeben“

Bürger laufend informiert

Auf einen Blick

Pointner: „Wir wollen die B 139 Neu nicht verhindern, sondern den Wasserwald und unsere Lebensqualität erhalten. Mit den Anträgen – von einer Informationsveranstaltung für die Bevölkerung bis zur Neuverhandlung des Maßnahmenpaketes für das Verkehrsprojekt – verschaffte sich die Bürgerinitiative endlich Gehör im Gemeinderat. Wir wollen endlich alle Informationen.“Für Ansfeldens Bürgermeister Manfred Baumberger ist die Sache ganz klar: „Alle Informationen, die wir bisher vom Land OÖ und der Asfinag erhalten haben, wurden an die Bevölkerung weitergegeben. Da muss man sich nur die letzten Ansfeldner Gemeindenachrichten, Sonderausgabe im November, anschauen.“ Die Umsetzung des Maßnahmenpakets Haid – Umfahrung Haid mit der Anschlussstelle Traun – hat für Baumberger oberste Priorität: „Uns muss klar sein, dass ein Aufschnüren des Maßnahmenpakets zu jahrelangen Verzögerungen führen wird. Wir brauchen einen leistungsfähigen Verkehrsknoten. Ohne dieses Verkehrsprojekt kommt auch keine Stadt-Regio-Tram.“Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner, neben der Asfinag der „Bauherr“ dieses Verkehrsprojekts, sieht keine „Informationslücken“: „Über das Internet gibt es stetig Meldungen über das Projekt und vorab werden natürlich auch die Gemeindevertreter informiert. Vor der Umweltverträglichkeitsprüfung werden wir in Abstimmung mit den Gemeinden im ersten Halbjahr 2017 natürlich Informationsveranstaltungen abhalten.“Verkehrszählungen habenauf der B 139 im Bereich von Haid/Ansfelden ergeben.• Das Maßnahmenpaket Haid umfasst: einen neuen Autobahn-anschluss in Haid, die Umfahrung Haid Teil 2 und die Straßenbahnverbindung nach Nettingsdorf.westlich der überlasteten Anbindung an die A1-Westautobahn kann das Ortszentrum vom Verkehr massiv entlastet und ein leistungsfähiger Anschluss an A1 und A25 geschaffen werden.Ziel der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, mögliche Auswirkungen eines Projekts auf die• Informationen zum Maßnahmenpaket Haid: www.land-oberoesterreich.gv.at/strassenprojekte.htm