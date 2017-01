Aufmerksame Nachbarin rettete Pensionisten das Leben

05.01.2017, 08:52 Uhr

LEONDING (red). Zeitungsstapel vor der Tür waren für die 70-jährige Leondingerin ein Zeichen, dass mit dem Betroffenen etwas nicht stimmt.

Nachbar gab kein Lebenszeichen von sich

Daraufhin zeigte die 70-jährige Frau bei der Polizei an, dass sie ihren 64-jährigen Nachbarn längere Zeit nicht mehr gesehen habe und sich die Zeitungen vor seiner Wohnung stapeln würden. Das geschah am 4. Jänner um 22 Uhr.Die Nachbarin habe schon versucht, ihren Nachbarn auf dessen Handy anzurufen, dies höre man aber in der Wohnung läuten. Es würde niemand die Türe öffnen und auch nicht ans Telefon gehen.

Schlechter Gesundheitszustand ließ Alarmglocken läuten

Pensionist wurde im Bett gefunden

Da die vermisste Person in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befand ließen die Beamten der Polizeiinspektion Leonding die Wohnungstür durch die Freiwillige Feuerwehr Hart öffnen. Beim Betreten der Wohnung fanden die Polizisten den Pensionisten auf dem Bett im Schlafzimmer liegend vor.Beim Betreten der Wohnung fanden die Polizisten den Pensionisten auf dem Bett im Schlafzimmer liegend vor. Dieser gab an, dass es ihm sehr schlecht gehe und er selbstständig nicht mehr hätte aufstehen können. Der Pensionist wurde mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Linz verbracht.