Auto im Kremsfluss versunken

01.02.2017, 11:01 Uhr

Lenker konnte sich selbstständing befreien

Der Pkw kam in der Folge auf dem zugefrorenen Kremsfluss zum Stillstand. Der 32-Jährige konnte sich noch selbständig aus dem Auto befreien und rettete sich an das Ufer. Der Pkw brach durch das Eis und versank im Fluss. Der 32-Jährige dürfte bei dem Unfall unverletzt geblieben sein. Am Pkw entstand Totalschaden. Dieser wurde von der Feuerwehr Nettingsdorf und Tauchern der Feuerwehr Traun aus der Krems geborgen. Die Weißenberger Straße war von 7:40 Uhr bis 8:05 Uhr total gesperrt.