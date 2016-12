Autofahrer von Trickdiebin bestohlen

03.12.2016, 15:38 Uhr

Eine vermeintlich blinde Frau bettelte um Geld und stahl einem Autofahrer, der helfen wollte, das gesamte Geld.

LEONDING. Ein 75-jähriger Autofahrer wurde am Freitag, 3. Dezember, von einer vermeintlich blinden Frau angebettelt, indem diese einen handgeschriebenen Zettel gegen die Seitenscheiben des Autos drückte. Der Pensionist war am Leondinger Stadtplatz gerade auf Parkplatzsuche. Auf dem Zettel stand sinngemäß, dass die Frau blind sei und um Geld bietet. Der Autofahrer gab der Frau einen Fünfeuroschein. Die "blinde" Frau bedanke sich bei dem Mann so überschwänglich, dass dieser abgelenkt wurde. In diesem Moment klaute die Frau dem Mann das restliche Geld aus der Börse. Der Mann bemerkte den Diebstahl erst später, als er nach einem Einkauf bezahlen wollte.

Beschreibung der Täterin:Frau, dunklerer Teint, etwa 30 Jahre alt, war mit einem dunklen oder schwarzen Anorak bekleidet.Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Leonding, unter der Telefonnummer 059 133 4136.