Autolenkerin bei Unfall in Kematen verletzt

15.02.2017, 13:39 Uhr

Unbestimmten Grades wurde eine Autofahrerin aus Kematen bei einem Verkehrsunfall am 15. Februar gegen 7 Uhr auf der Gerersdorfer Landesstraße (L1358) verletzt.

KEMATEN (red). Ein 56-jähriger Autofahrer aus Sierning lenkte seinen Pkw in Kematen auf der Gemeindestraße " Weisse-Kreuz-Straße" in Richtung der Kreuzung Gerersdorfer Landesstraße. Zur gleichen Zeit fuhr die 38-jährige Autofahrerin vom Ortszentrum Kematen kommend ebenfalls in Richtung der Kreuzung. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die 38-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und wurden vom Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.