Autopanne absichtlich vorgetäuscht: Polizei auf der Suche nach weiteren Betroffenen

04.12.2016, 08:28 Uhr

NEUHOFEN. Zwei offenbar amtsbekannte rumänische Staatsbürger im Alter von 36 und 28 Jahren, parkten laut Polizeimeldung am 3. Dezember 2016, gegen 9.30 Uhr, in einer Parkplatzbucht in Neuhofen an der Krems. Sie hielten andere Fahrzeuge an und gaben gegenüber den Personen an, eine Panne zu haben und Geld zum Tanken zu benötigen. Vorbeifahrende Augenzeugen beobachteten dies und verständigten die Polizei. Im Zuge einer Fahndung sowie der polizeilichen Erhebungen konnte eruiert werden, dass die beiden Beschuldigten bereits mehrmals mit der gleichen Masche im gesamten Bundesland in Erscheinung getreten sind. Beide werden nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.Opfer von Fahrzeuganhaltungen sowie Personen, die tatsächlich Geld übergaben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems melden, Tel. 059133/4139.