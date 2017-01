Ballvorbereitungen der jungen Pfadfinder

07.01.2017, 22:15 Uhr

Eins - zwei - drei - drehn - Seit - Schluss... Konzentriert bewegen sich die jungen Pfadfinder-Pärchen im Takt des Wiener Walzers im Kreis. Nach unzähligen Lagerfeuern und vielen Nächten im Schlafsack lassen sich die 15jährigen Caravelles und Explorer nun auf ein Abenteuer der ganz anderen Art ein: Sie eröffnen zum ersten Mal den Hörschinger Pfadfinderball am 21. Jänner.

Seit September wird geprobt und einstudiert. Jeden Sonntagabend und auch dazwischen manchmal. Da heißt es zuhören, mitzählen, im richtigen Moment den richtigen Schritt tun und sich das Ganze auch noch zu merken. "Ganz schön anstrengend ist es", meint etwa Leonard auf die Frage, wie es ihm denn bei den Ballproben gehe. "Aber es wird sich sicher auszahlen", setzt er schnell hinzu, und "man muss sich ja anstrengen, wenn was Gescheites herauskommen soll", ist er überzeugt. Seine Tanzpartnerin Leona findet die Proben mit den vielen anderen jungen Pfadis "sehr lustig, aber auch manchmal anstrengend". Sie hat vor einigen Wochen ihren Debütantenball in der Tanzschule genossen, und freut sich nun schon sehr, den einzigen Ball im Heimatort zu eröffnen.Damit das Ganze optisch auch perfekt ist, werden von Eltern und Begleiterinnen eigens Kleider genäht.Für die Choreographie zeichnet Altpfadfinder Christoph Lehner verantwortlich. Es ist über dreißig Jahre her, dass er zum ersten Mal eine Einlage für den Pfadiball einstudiert hat. "Ich fühle mich geehrt, dass ich den jungen Leuten das Tanzen beibringen darf", freut er sich. "Der Walzer funktioniert schon recht gut." Der Walzer bildet den Auftakt zum allgemeinen Tanz, nach der Eröffnung der jungen Damen und Herren. Das ist auch der Augenblick, wo diese den verdienten Applaus für ihr monatelanges Training ernten.Und die Eröffnung selbst? Die ist ein gut gehütetes Geheimnis! Gelüftet wird es am 21. Jänner um 20:00 Uhr im KUSZ Hörsching. Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Hörsching freuen sich auf zahlreichen Besuch!