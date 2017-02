BezirksRundschau Linz-Land verhilft zum Last-Minute Valentinsgeschenk

13.02.2017, 20:39 Uhr

BEZIRK (red). Morgen, 14. Februar, wird rund um den Globus der Tag der Liebe und der Liebenden gefeiert.

Von Rosen bis zum Parfüm

Für Kritiker handelt es sich besonders in Europa weniger um ein Fest, sondernsondern vielmehr um ein kommerzielles Ereignis, das vor allem durch die Floristen an Bekanntheit und Beliebtheit gewann.Kommerz und traditionelle Bräuche sind dabei zu einem neuartigen Feiertag vereinigt, ähnlich wie es mit dem irischen Feiertag Halloween in den USA geschah. Am Valentinstag machen sich Verliebte kleine Geschenke. In der Regel handelt es sich dabei um Rosen oder andere Blumen, Pralinen und Parfum.

Gotteshäuser laden Liebende ein

Persönliche Aufmerksamkeit statt „käuflicher“ Liebe

Auch viele Kirchen bieten – obwohl der Valentinstag kein kirchlicher Feiertag ist –am 14. Februar spezielle Gottesdienste an. In diesen werden Liebende gesegnet bevor anschließend gemeinsam gefeiert wird.Aus roten Herzen in verschiedenen Formen besteht die typische Dekoration am Valentinstag. Manche davon tragen Schriftzüge, wie zum Beispiel "Ich liebe Dich". Es müssen jedoch nicht immer Geschenke sein: was vor allem zählt ist die gemeinsam verbrachte Zeit. Somit ist die persönliche Aufmerksamkeit für den Partner häufig wichtiger als materielle Aufmerksamkeiten.