Die nächsten 365 Tage Glück haben

31.12.2016, 14:38 Uhr

LEONDING (red). Der Grund warum der Rauchfangkehrer als "echter" Glücksbringer bei der Bevölkerung diesen hohen Stellenwert hat, kann mit einem geschichtlichen Rückblick in das Mittelalter erklärt werden.

Der Lebensmittelpunkt einer Familie war schon immer das Feuer in der Feuerstelle.Die Feuerstelle, im Zentrum der Behausung angeordnet, wärmte in der kalten Jahreszeit zumindest einen Wohnraum. Feuer bedeutete Wärme, Licht und Geborgenheit und letztlich auch warmes Essen und warmes Wasser.Das änderte sich auch nicht mit der Weiterentwicklung der Feuerstelle hin zum Herd, dem Ofen für den einfachen Bürger und dem Kachelofen für den Wohlhabenden. Leondings Rauchfangkehrermeisterin Sigrid Zeschinger: „Ich wünsche allen Linz-Landlern ein guten Rutsch ins neue Jahr.“

Viel Glück“ für das neue Jahr

Rauchfangkehrer: Wer sie berührt oder am Knopf der eigenen Kleidung dreht, hat Glück im neuen Jahr. Die Leondinger Rauchfangkehrermeisterin Sigrid Zeschinger führt seit genau 18 Jahren den Traditionsberuf aus: „Mein Berufsstand wird in der Bevölkerung heute noch als ein Glücksbringer angesehen. Somit geraten wir nicht wie andere zünftige Berufe, zum Beispiel der des Schusters, in Vergessenheit.“