Die Pfarre Pucking sagt gemeinsam Danke!

29.09.2016, 00:56 Uhr

Durch die gelebte Zusammenarbeit von allen Mitwirkenden wurde ein sonniges Erntedank- und Pfarrfest gefeiert.

Am 25. September feierte die Pfarre Pucking ihr Erntedankfest. Beim feierlichen Einzug war in alter Tradition die von der Landjugend Pucking gestaltete Erntekrone im Mittelpunkt, begleitet von der Goldhaubengruppe Pucking . Angeführt wurde der Festzug von der Musikkapelle Pucking-St. Leonhard Die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes übernahm in bewährter Weise der Kirchenchor

Gemeinsam Feiern

Beim anschließenden Pfarrfest kam das nun aufwändig sanierte Pfarrzelt wieder zum Einsatz. Diese Zelt steht auch anderen Vereinen, etc. im Zeichen des gelebten Miteinanders zur Verfügung und kann über www.pfarre-pucking.at künftig gemietet werden.Schnitzel, Bratwürstel, Pommes, Kaffee und Kuchen bereitete dasDie Frühschoppenwohlklänge vom Musikverein Pucking - St. Leonhard, der heuer vom 18.-20. November mit dem Musical „Thank you for the musi“ sein 150-jährliches Bestandsjubiläum feiert, verschönerten diese sonnigen Tag.Die Hüpfburg, betreute Kinderspiele, eine Zuckerwattestation begeisterte Dutzende Kinder.Die Pfarre sagt