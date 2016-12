Diebstahl einer Kassenlade scheitert

03.12.2016, 14:05 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte am Freitag, 2. Dezember, eine Kassenlade aus einem Textilgeschäft zu klauen.

ASTEN. Kurz vor Ladenschluß schlicht sich der Täter unbemerkt in das Geschäft im "Frunpark" am Handelsring ein. Der Mann begab sich hinter die Kasse und versuchte die Lade aufzubrechen. Eine Verkäuferin hörte ein verdächtiges Knacken und lief zum Kassenbereich. Dort erblickte sie den Täter und schrie laut auf. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin hatte den Mann nur von hinten sehen können und gab diese Beschreibung ab:Täterbeschreibung:Mann, ca. 175 cm groß, blaue Jeans, grünliche Jacke. Der Mann trug eine graue Haube oder Kapuze.Eventuelle Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Enns, Telefonnummer 059 133 4132.