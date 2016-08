Erfolgskurs mit der Straßenbahn

01.09.2016, 08:39 Uhr

Großes Potenzial

Manche Unternehmen hätten sich bereits wegen der neuen Anbindung für Traun entschieden. In der Bevölkerung werden die Veränderungen im Stadtbild durch die Trassenerrichtung positiv wahrgenommen. So wurden etwa Straßen und Schutzwege erneuert. In den letzten zwei Jahren stellte die eingeschränkte Erreichbarkeit des Zentrums die Trauner Wirtschaft vor große Herausforderungen. Das Stadtmarketing Traun hat mit Bürgermeister Rudolf Scharinger und Wirtschaftsreferent Christian Engertsberger eine Förderung für betroffene Betriebe ausgearbeitet, die bereits einmal verlängert wurde. "Der öffentliche Verkehr wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, da sich das Mobilitätsverhalten zunehmend verändert. Experten der Linz AG bestätigen, dass der Verkehrsknotenpunkt Traunerkreuzung in Zukunft eine wichtige Achse darstellen wird", sagt Protil. Damit werde die Stadt Traun für Betriebe und junge Familien immer interessanter.