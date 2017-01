Faschings-Gschnas Naturfreunde Traun

AT

Naturfreunde Traun , Oberer Flözerweg 1a , 4050 Traun AT

Der Faschings-Gschnas - Motto "Pracht in Tracht" - der Naturfreunde Traun findet am Samstag, 11. Februar 2017 im Clubheim der Naturfreunde Traun, Oberer Flözerweg 1a statt. Traditionell feiern wir auch heuer unseren Naturfreunde FASCHINGS-GSCHNAS mit fetzigen Hits, Bergsteigerbar und Tombola. So wird diese närrische Faschingsfeier sicher wieder ein gelungenes Fest. Wir freuen uns über den Besuch unserer Mitglieder und Freunde unseres Vereines.