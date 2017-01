Hörsching: Eine Krimilesung mit der idealen Kulinarik

Limonikeller: Autor Volker Raus liest am 26. Jänner im Restaurant Sky Gourmet aus seinem Krimi.

Krimilesung für Genießer vorbereitet

HÖRSCHING (red). Der Kriminalroman „Limonikeller“ ist der fünfte in einer Serie von Linz-Krimis von Volker Raus. Hauptschauplatz des Falles ist das Stollensystem der Stadt, das ab 1942 in Linz zum Schutze der Bevölkerung vor Luftangriffen ausgebaut wurde. Die Lesung findet am 26. Jänner ab 19:30 Uhr am Blue Danube Airport Linz im Restaurant Sky Gourmet statt.Der Profi für Dinner-Events hat ein exklusives Dinner zusammengestellt. Nach Voranmeldung unter reservierung@hoersching.at kann die Lesung ab 19.30 Uhr kostenlos besucht werden. Für Genießer gibt es ab 18 Uhr die Lesung mit einem kulinarischen Streifzug: 3-Gänge-Menü um 23,50 Euro. Raffinierte Köstlichkeiten werden von Volker Raus literarisch garniert. Gemeinsam mit der Gemeinde Hörsching verlost die BezirksRundschau einmal zwei Menüs bei der Lesung im Sky Gourmet sowie zwei Exemplare des Krimis „Limonikeller“. Dafür muss im Beitrag die Gewinnspielfrage richtig beantwortet werden. Die Gewinner werden via E-Mail verständigt.

Mord dreht sich um die Nanotechnologie

Der Linzer Polizeioberst Max Steinberg ermittelt wegen eines Mordes an einem Professor für Nanotechnologie an der Kepler Universität. Das Thema dieser Forschungstätigkeit stellt ein großes Problem für die Menschen dar und niemand kümmert sich darum. Karten sind erhältlich unter www.kusz.at oder an der Info des Blue Danube Airports und im Sky Gourmet.