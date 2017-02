Jogger angefahren, PKW-Lenker geflüchtet

04.02.2017, 08:49 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall vom Freitag, 3. Februar, beobachtet haben.

NEUHOFEN/KREMS. Ein 21-jähriger Jogger aus Neuhofen war am Freitagabend, 3. Februar, um 19.45 Uhr entlang der Krems auf der Weißenberger Straße von Haid kommend in Richtung Weißenberg unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn wurde der junge Mann von einen Pkw (grau-blauer Daewoo Kleinwagen) mit dem Außenspiegel erfasst. Der Jogger kam zu Sturz und blieb am Straßenrand liegend. Der Fahrer des Daewoo setzte seine Fahrt fort. Bei dem Auto wurde der Außenspiegel abgerissen und blieb an der Unfallstelle liegen. Andere Autofahrer verständigten die Rettung.

Der 21-Jährige wurde ins Med Campus Linz gebracht. Eine eingeleitete lokale Fahndung nach dem fahrerflüchten Pkw in der Umgebung verlief vorerst erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise, bei Auffindung eines grau-blauen Daewoo mit fehlendem rechten Außenspiegel.Hinweise an die Polizeiinspektion Neuhofen/Krems unter der Telefonnummer 059133/4039.