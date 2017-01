Junger Autolenker kracht gegen Mauer und flieht

07.01.2017, 09:50 Uhr

Berauscht von einem Joint und ohne Führerschein kracht ein 19-Jähriger gegen eine Gartenmauer.

ST. MARTIN. Gegen drei Uhr morgens am Samstag, 3. Januar, kam ein vorerst unbekannter Lenker mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Ein Zeuge konnte noch beobachten, dass mehrere junge, männliche Personen, daraufhin die Flucht ergriffen.Nach durchgeführten Erhebungen konnte ein 19-Jähriger aus Haid als Unfalllenker ausgeforscht werden. Bei der Erstbefragung gab der 19-Jährige an, dass er den Pkw ohne Führerschein lenkte und aus Panik die Unfallörtlichkeit verlassen habe. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde freiwillig mit dem 19-Jährigen Unfalllenker ein Drogenschnelltest durchgeführt. Der Test verlief positiv auf Cannabis, weshalb der 19-Jährige dem Polizeiarzt vorgeführt wurde. Am Pkw entstand Totalschaden. Durch den Unfall wurden ein Straßenleitpflock und die Gartenmauer beschädigt.