Junger Draufgänger und alte Hundedame

26.12.2016, 09:19 Uhr

Auch über Weihnachten sucht die BezirksRundschau ein neues Zuhause für die tierischen Freunde.

Weitere Tiere

BEZIRK (red). Falls man noch unschlüssig ist, was man sich für das neue Jahr vornehmen soll: Wie wäre es, ein Tier zu retten? So gut wie täglich kommen Tierfreunde ins Tierheim und bringen, oft mit einem langen Anfahrtsweg, eine auf der Straße verletzt gefundene Katze, einen angebunden entdeckten Hund, oder eine bei Mistkübeln aufgefallene Schachtel mit Meerschweinchen als Inhalt. „Viele Menschen gehen achtlos an einer in einem Winkel kauernden Taube vorbei, oder einem am Wegrand liegenden Igel – aber durch die Initiative engagierter Tierfreunde könnte das eine oder andere Tier gerettet werden. Das würde sich das Tierheim-Team wünschen und noch viel mehr das betroffene Lebewesen“, erklärt Linda Just vom Tierheim Linz. Ein neues Zuhause braucht auch der achtmonatige Golden Retriever Lennox. Der Jungspund ist noch stürmisch und verspielt und braucht daher viel Geduld. Ebenso einen neues zuhause sucht Die kleine Chihuahua-Mischlingshündin Betty. Sie ist anfangs zwar etwas schüchtern, wenn ihr jedoch die Zeit gegeben wird, Vertrauen zu fassen, entwickelt sie sich zu einer sehr zutraulichen Wegbegleiterin. Mit ihren zehn Jahren braucht sie auch nicht mehr viel Trubel um sich herum.