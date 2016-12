Kinderfreunde St. Martin unterstützen Weihnachts-Hilfsaktion für bedürftige Trauner

13.12.2016, 13:59 Uhr

Ein bunter Weihnachtsbaum

In diesem unterstützen sie die Aktion „ Dionysner Spendenbaum“.Sie sammelten Geld, welches optisch in Weihnachtskugeln umgesetzt wurde. Eine rote Kugel entspricht dabei fünf, eine Silberne zehn und und eine Goldene 20 Euro. So entstand beim 3. Dionysner Kinderweihnachtsmarkt, durch zahlreiche Spenden von Besuchern und Spenden der Familien und des Vorstandes der Kinderfreunde St. Martin ein prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum. Doris Novakovits, Vorsitzende der Kinderfreunde St.Martin und Yvonne Stürmer übergaben persönlich mit den Kindern ihres Kinderfreundechores ihre gesammelten Spenden beim Kinderweihnachtsmarkt an die Verantwortlichen des ASKÖ Dionysen.

An Bedürftige verteilt

Die Spendeneinnahmen werden nun an bedürftige Trauner Familien aufgeteilt und damit viel Weihnachtsfreude verteilt. Doch dem ist nicht genug der guten Taten. Auch der Weihnachts-Spendenbaum der bei dieser Aktion entstand, findet nach dieser gelungenen Aktion einen liebevollen Platz und wird dem Altenheim Dionysen und seinen Bewohnern zum Fest geschenkt.„Wir, die Kinderfreunde St.Martin, freuen uns, auch heuer zu Weihnachten wieder Menschen, die es dringend brauchen, glücklich gemacht zu haben“, so Vorsitzende Doris Novakovits.