Lenker verlor das Bewusstsein – Unfall am Pannenstreifen der Mühlkreisautobahn

04.12.2016, 09:12 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall am Pannenstreifen der A7 ist es am 3. Dezember 2016, gegen 21.30 Uhr, gekommen.

BEZIRK. Ein 24-jähriger türkischer Staatsbürger hielt seinen Pkw auf der Mühlkreisautobahn, Fahrtrichtung Nord, bei Kilometer 0,786, aus bisher unbekannter Ursache am Pannenstreifen an. Im Auto befanden sich noch zwei Familienmitglieder. Wie die Polizei schreibt, lenkte zur selben Zeit ein 22-Jähriger aus Asten sein Fahrzeug auf der A7 in dieselbe Fahrtrichtung. Dieser verlor aus bisher unbekannter Ursache plötzlich das Bewusstsein, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen das am Pannenstreifen stehende Fahrzeug. Dabei wurde der Pkw in den am rechten Fahrbahnrand angrenzenden Straßengraben geschleudert. Das Auto des Mannes aus Asten kam am linken Fahrstreifen, am Dach liegend, zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle Beteiligten unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz Traun ins UKH Linz gebracht. Alkotests verliefen negativ.

Da während der Unfallaufnahme beim Lenker aus Asten der Verdacht einer Beeinträchtigung bestand, wurde dieser nach der Erstuntersuchung im UKH dem Amtsarzt vorgeführt. Aufgrund einer gegebenen gesundheitlichen Beeinträchtigung wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen.Für die Dauer der Unfallaufnahme von 30 Minuten war die A7 Mühlkreisautobahn in Fahrtrichtung Nord für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Rückstau reichte bis auf die A1 Westautobahn zurück.