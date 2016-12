Lenkerin nach Unfall geflüchtet

27.12.2016, 11:12 Uhr

Nach einem schwerem Verkehrsunfall auf der B139 fehlt von der Unfalllenkerin jede Spur.

PASCHING. Am Dienstag, 27. Dezember, informierte ein 42-jähriger Autofahrer gegen 1.30 Uhr die Polizei, dass er soeben auf der Kremstal Straße in Richtung Traun zu einem stark beschädigten Pkw gekommen sei. Allerdings konnte er keine Personen vor Ort feststellen. Als Beamte der Außendienststreife "Leonding Sektor 1" zur Unfallstelle kamen, fanden sie ein total zerstörtes Fahrzeug. Vom Unfalllenker oder Lenkerin fehlte zunächst jede Spur. Als Zulassungsbesitzerin konnte eine 26-Jährige aus Schiedlberg ausgeforscht werden. Die Beamten begaben sich zur Meldeadresse und wurden dort vom Vater der Frau empfangen. Dieser gab an, dass sich seine Tochter bei ihm telefonisch gemeldet habe und sie ihm mitteilte, dass sie unverletzt sei. Außerdem sagte sie, dass sie in der Nähe der Unfallstelle von ihrem Bruder abgeholt wurde. Seitdem sei seine Tochter nicht mehr erreichbar, da das Mobiltelefon ausgeschaltet sei. Auch eine Abfrage in den Linzer Krankenhäusern verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.