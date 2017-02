Linz-Land: In 120 Sekunden auf den Punkt

10.02.2017, 12:05 Uhr

BezirksRundschau holt Tüftler vor den Vorhang, die aus ihrer Idee ein Geschäft machen wollen.

BEZIRK (nikl). In zwei Minuten seine Geschäftsidee vor einer Expertenjury zu präsentieren: Darum geht es bei der Aktion „120 Sekunden“ der BezirksRundschau.Am 6. März und am 16. März sind wieder alle Tüftler aus dem Bezirk Linz-Land gefragt, wenn in der Wirtschaftskammer Linz die ersten Castings über die Bühne gehen werden. Für die Teilnehmer bedeutet dabei ein Weiterkommen, einen Schritt näher an ihrem Traum von der Umsetzung der eigenen Idee in die Wirklichkeit zu sein. So auch die Jungunternehmerin Sonja Kimeswenger. Warum sie für „120 Sekunden“ die Richtige ist?

„Geniale Geschäftsidee für exportorientierte Unternehmen“

Neue Geschäftsideen und Innovationen für den Standort unverzichtbar

Kimeswenger: „Die geniale Geschäftsidee: Ich bin überzeugt, dass nahezu jedes exportorientierte Unternehmen meine Dienstleistung über kurz oder lang gebrauchen kann.“ Die Leondingerin bietet Unternehmen eine umfassende Freizeitbetreuung von Firmengästen, die bei Oberösterreichs Unternehmen zu Gast sind, an. Kimeswenger hat „ihre Idee“ aus einer persönlichen Betroffenheit geboren: „In der Firma, in der ich tätig war, hatten wir auch Firmengäste zu betreuen. Hier war man gefordert, ein Programm auf die Beine zu stellen. Dabei kam es schon einmal vor, dass ich eine chinesische Delegation zum Grillen im eigenen Garten hatte.“Von September 2015 bis Dezember 2016 hat sich Kimeswenger am Wifi zum Austria Guide ausbilden lassen: „Als staatlich geprüfte Fremdenführerin zeige ich den Gästen die schönsten Plätze und die kulinarischen Höhepunkte Oberösterreichs als auch Ziele abseits des touristischen Mainstreams.“ Für Landesrat Michael Strugl sind neue Geschäftsideen und Innovationen für den Standort OÖ unverzichtbar. Andreas Pirkelbauer, Vorstand der Volksbank OÖ, ist von der „120 Sekunden“-Aktion überzeugt: „Ein großartiger Bewerb, den die Volksbank OÖ seit Jahren mit Begeisterung begleitet.“ Wer gesucht wird, ist für Michael Nösslböck, eccontis-Geschäftsführer, klar: „Charaktere, die querdenken und mit neuen Ideen Akzente setzen.“Alle Detailinformationen zur Aktion „120 Sekunden“ der BezirksRundschau Linz-Land im Überblick