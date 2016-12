Mit Drogen und Falschgeld auf der Autobahn aufgegriffen

27.12.2016, 07:59 Uhr

200 Gramm Gannabis und 800 Euro Falschgeld hatte ein rumänischer Staatsbürger im Gepäck.

ANSFELDEN. Am Stephanietag, 26. Dezember, stellten Polizisten der API Hand bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle Drogen und Falschgeld bei einem 37-jährigem Rumänen sicher. Der Mann wurde gegen 11.15 Uhr, gemeinsam mit seiner 31-jährigem Lebensgefährtin auf der A1 am Autobahnparkplatz Ansfelden kontrolliert. Neben den 200 Gramm Cannabis und 800 Euro Falschgeld hatte der Pkw der beiden Rumänen nicht zum Verkehr zugelassen. Die britischen Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Polizei erstattete Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.