Nachbarin rettet unachtsamen Mann das Leben

17.12.2016, 15:26 Uhr

Eine glimmende Zigarette in einem Mistkübel führte zu einem Brand in einer Wohnung.

HAID/ANSFELDEN. Ein 67-jährigem Mann warf am Samstagmittag, 17. Dezember, auf der Couch liegend einen Zigarettenstummel in den neben der Couch stehenden Mistkübel. Der Mülleimer begann daraufhin zu brennen. Eine aufmerksame Nachbarin des Mannes bemerkte Rauch, der bereits aus den Türritzen der Wohnung drang und alarmierte die Feuerwehr. Die FF Ansfelden konnte den Brand rasch ablöschen.Der Mann wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung und vorsorglich mit dem ÖRK ins Krankenhaus der Elisabethinen gebracht. An der Wohnungseinrichtung entstand Sachschaden.Die Nachbarin gab an, dass der Mann bereits mehrmals seinen Mistkübel in Brand gesteckt habe. Bis jetzt war das Löschen immer durch Hausbewohner möglich, sodass nie die Feuerwehr notwendig gewesen sei.