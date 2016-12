Nächtliches „Flammeninferno“ auf der Westautbahn bei Ansfelden

13.12.2016, 07:06 Uhr

ANSFELDEN (red). Bei der Abzweigung von der Westautobahn zur Mühlkreisautobahn in Ansfelden kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem schweren Lkw-Unfall.

Direkt in der Abfahrt auf die A7 Richtung Linz krachte das Schwerfahrzeug in den Anpralldämpfer, die Leitschiene sowie eine Lärmschutzwand und ging sofort in Flammen auf. Der LKW-Lenker hatte „1000 Schutzengel“: Zunächst konnte sich der Mann noch selber aus dem Fahrzeug befreien und blieb dann neben dem brennenden Lkw liegen. Zwei Polizeibeamte retteten den verletzten Unfallfahrer in der letzten Sekunde vom Brandherd.

Aufräumarbeiten dauern noch mehrere Stunden an

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ansfelden und Freindorf sowie der Berufsfeuerwehr Linz stand der Lastkraftwagen bereits in Vollbrand. Ein Spezialbergeunternehmen wurde zur Bergung des verunglückten LKW angefordert.Die Abzweigung zur Mühlkreisautobahn war rund eineinhalb Stunden gesperrt. Derzeit sind die Westautobahn sowie die Abzweigung zur Mühlkreisautobahn erschwert passierbar.Fotos: Freiwillige Feuerwehr Ansfelden