Nahversorgung in Neuhofen

30.12.2016, 20:24 Uhr

Richtigstellung zum Artikel „Nahversorger im Ortskern wackelt“

BEZIRK (nikl). Die BezirksRundschau Linz-Land hat kurz vor Weihnachten noch Post aus der Gemeinde Neuhofen erhalten. Es geht um den Artikel „Die Nahversorgung im Ortskern wackelt“, der in der Ausgabe vom 15./16. Dezember 2016 erschienen ist. Auf diesem Weg möchte die Redaktion der BezirksRundschau Linz-Land den folgenden Satz richtigstellen: „Vor einigen Monaten hat der Neuhofner Gemeinderat bereits die Umwidmung des besagten Grundstücks, aktuell Ackerfläche, am Rande des Ortszentrums durchgeführt“. Laut unserer Information ist die Umwidmung noch nicht durchgeführt, aber die Aufnahme der Flächen in das ÖEK (Örtliches Raumentwicklungskonzept) wurde laut Informationen aus dem Gemeinderat eingeleitet, worauf es zur Ablehnung der Doppelfunktion als Handelsfläche Fachmarkt und Betriebsfläche durch das Land Oberösterreich gekommen ist.

Einstimmiger Beschluss im Gemeinderat

Die Grünen Neuhofen freuen sich über das Ergebnis der letzten Gemeinderatssitzung: „Einstimmig wurde beschlossen, dass Billa nicht an den Ortsrand darf. Sprachen sich vor der Sitzung einige Entscheidungsträger, zum Beispiel der Bürgermeister, für die Übersiedlung aus, dürfte sich die Meinung bis zur Gemeinderatssitzung aufgrund unserer starken Mobilisierung geändert haben“, sagt Karin Chalupar.