Neuhofen: Die Nahversorgung im Ortskern wackelt

14.12.2016, 21:56 Uhr

Die Umwidmung eines Grundstücks wird für Neuhofens Gemeindepolitik zur Herausforderung.

Unzureichende Parkplatzsituation sowie eine kleine Verkaufsfläche

NEUHOFEN (nikl). Vor einigen Monaten hat der Neuhofner Gemeinderat bereits die Umwidmung des besagten Grundstücks, aktuell Ackerfläche, am Rande des Ortszentrums durchgeführt. Die Landesregierung hat diese Umwidmung nun an die Gemeinde „zurückgeworfen“. Grund: Die zwei beschlossenen Widmungen sind nicht möglich. Die Gemeinde soll sich auf eine Widmung festlegen.Hier kommt der letzte Nahversorger im Neuhofner Ortszentrum – eine Billa-Filiale – ins Spiel: Seit zehn Jahren versucht man, einen neuen Standort in Neuhofen zu finden. „Gründe dafür sind eine unzureichende Parkplatzsituation sowie eine kleine Verkaufsfläche, die nicht mehr den Standards von Billa entsprechen“, bestätigt Paul Pöttschacher, Pressesprecher der Rewe Group.

Über- oder Unterversorgung droht

SPÖ: Nicht 100 Prozent einig

ÖVP: Verlust von Kommunalsteuer und Arbeitsplätzen möglich

Für die Grünen Neuhofen ist es klar: Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag um 19 Uhr könnte sich entscheiden, dass Billa an den Ortsrand übersiedeln darf. "Wer soll etwas davon haben, wenn sich der Nahversorger neben Unimarkt und Penny breitmacht? Die Überversorgung in einem Ortsteil behebt nicht die Unterversorgung in anderen Ortsteilen“, sagt Karin Chalupar, Sprecherin der Grünen in Neuhofen. In den anderen Gemeinderatsfraktionen – SPÖ, ÖVP und FPÖ – hat man bei der Frage der Umwidmung des Grundstücks noch keine Entscheidung getroffen.„Wir wollen den Billa nicht verlieren“„Bei dieser Gemeinderatssitzung werden wir nun einmal über den Beschluss der Landesregierung informiert. Wir wollen den Billa nicht verlieren. Andererseits wäre der Unimarkt am Ortsrand eine direkte Konkurrenz. Es ist ein schwieriger Punkt“, sagt FP-Fraktionsobmann Hermann Floimayr.Auch für die SPÖ und ÖVP-Fraktion ist noch keine Entscheidung getroffen. „Als SPÖ Fraktion im Neuhofner Gemeinderat haben wir dazu eine Meinung aber die Fraktion ist noch in der Entscheidungsfindung. Als Fraktion waren wir bisher eher dagegen das der Billa an den Ortsrand zieht. Aber wird sind uns nicht 100 Prozent einig“, sagt SP-Fraktionsobmann Christian Skrasek.„In der ÖVP-Fraktion gibt es unterschiedliche Meinungen zum diesem Thema.Bedenken sollte man aber dennoch: Irgendwann gibt Billa den alten Standort auf (baufällig). Entweder er findet in Neuhofen einen geeigneten Platz, oder er geht in eine Nachbargemeinde: Das nach 10 Jahren Suche nach einem neuen Standort.Dabe geht es auch um Arbeitsplätze und Kommunalsteuer für die Gemeinde“, sagt ÖVP-Fraktonsobmann Manfred Kobler.