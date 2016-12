ÖVP Linz-Land spendet für Christkind

26.12.2016, 09:18 Uhr

BEZIRK (red). VP-Bezirksparteiobmann, Landtagsabgeordneter Wolfgang Stanek überreichte die Spendensumme von 350 Euro an Harald Nober von der BezirksRundschau Linz-Land.

„Gerade in der Weihnachtszeit sollten wir uns auf das Wesentliche besinnen und an andere denken. Daher freuen wir uns, bei der Christkind-Aktion der BezirksRundschau mithelfen zu können und so dem kleinen Lukas und seiner Familie das Leben ein wenig zu erleichtern“, sagt Stanek.möchte dasin diesem Jahr dieunterstützen. Möchten auch Sie der jungen Familie finanziell unter die Arme greifen, um Lukas und seinen Eltern den Alltag zu erleichtern? Richten Sie Ihre Geldspende mit deman folgendes

IBAN: AT783400000002777720SWIFT: RZOOAT2Lfür die Christkindaktion der BezirksRundschau liegen in allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich auf. Wichtig auch dabei:angeben, um Familie Lang zu unterstützen.