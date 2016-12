Oma und Opa helfen, wann immer es geht

07.12.2016, 10:05 Uhr

LEONDING (red). Trotz all seiner zahlreichen schweren Beeinträchtigungen hält der neunjährige Lukas aufgrund seines unbekümmerten Lebensmutes seine Mama Daniela und Stiefpapa Michael ordentlich auf Trab. Daher freuen sich seine Eltern auch über jede Unterstützung. Die bekommen sie vor allem auch durch die Eltern von Stiefpapa Michael. "Meine Eltern lieben Lukas und unternehmen viel mit ihm, helfen immer, wann es geht", betont Michael. "Sie sind uns wirklich eine sehr große Hilfe. Lukas ist sehr gerne mit ihnen zusammen und wir bekommen dann auch die Möglichkeit, einmal ein wenig auszuspannen", ergänzt Mutter Daniela. Mit ihrem Stiefenkel verbringen Karl und Maria Hölzl viel Zeit und beschäftigen sich mit dem kleinen, mutigen Buben. So lernte Lukas dank eines Spezialrades gar ein wenig das Fahrradfahren, was ihm laut seiner Mutter auch unendlich viel Spaß macht.