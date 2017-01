Pfadfinder Hörsching laden zum Ball ins KUSZ am 21. Jänner.

11.01.2017, 07:50 Uhr

Da wird konzentriert die Eröffnung geprobt, dort werden Gags für eine kreative Mitternachtseinlage ausgefeilt. In irgendeinem Wohnzimmer werden edle Tropfen für das Weinstandl verkostet, und anderswo wird an der Deko für die Tische gebastelt. Die Damen- und Herrenspenden werden in den Halstuchfarben verziert, und Bilder für die Präsentationen zusammengesucht. Im Fitnessstudio oder Sportkeller legt so manche Mama oder Tante zusätzliche Trainingsstunden ein, damit das gewünschte Ballkleid passt, während die Leiterinnen und Leiter bei der Haussammlung etliche Kilometer zurücklegen: Der Hörschinger Pfadfinderball naht.

Am 21. Jänner ist es soweit! Ab 19:00 Uhr sind die Tore des KUSZ in Hörsching geöffnet. Um 20:00 Uhr präsentieren die Skorpione und Igel ihre seit Monaten einstudierte Eröffnung und Obmann Andreas Scherney wird die Gäste begrüßen.Nach dem Eröffnungswalzer Spielt „Pro 7“ zum Tanz auf. Um etwa 22:00 Uhr beginnt der Losverkauf für die Tombola, die Ziehung der Gewinnfarbe und Übergabe des Hauptpreises ist etwa eine halbe Stunde später (wenn alle Lose verkauft sind).Um Mitternacht gibt es eine humorvolle Einlage der Leiterinnen und Leiter – man darf gespannt sein.Wer nicht gerade das Tanzbein schwingt, unterhält sich an der Bar, der Seidlbar oder dem Weinstandl, für kulinarische Stärkung sorgen eine Snack-Zone und ein Kuchenbuffet mit hausgemachten Mehlspeisen.Irgendwann einige Stunden nach Mitternacht, wenn die Band aufhört zu spielen, versammeln sich die noch verbliebenen Ballgäste auf der Tanzfläche, um der Tradition gemäß „Kein schöner Land“ zu singen. So wie es immer war und so wie es auch manchmal im Zelt zu später Stunde erklingt.Danach gehen die einen müde nach Hause und die anderen lassen die Ballnacht noch irgendwo fröhlich ausklingen.Eintritt: € 14,- U18 € 8,-