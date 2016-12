Spektakulärer Unfall in Haid

27.12.2016, 08:34 Uhr

Zu einer Massenkarambolage kam es an einer Kreuzung in Haid.

ANSFELDEN. Ein 31-jähriger Welser lenkte am Montag, 26. Dezember gegen 12.20 Uhr seinen PKW auf der B 139 aus Richtung Neuhofen/Krems kommend Richtung Traun. Zur gleichen Zeit lenkte eine 53-jährige Frau aus Haid/Ansfelden ihren PKW auf der L 1392 aus Richtung Ansfelden kommend in Fahrtrichtung Haid.Im Kreuzungsbereich der B 139 mit der L 1392 fuhr die Frau laut Zeugen, ohne ihr Fahrzeug anzuhalten in die Kreuzung ein. Der Welser konnte seinen PKW daraufhin nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen, wodurch es in weiterer Folge zu einem beinahe rechtwinkeligen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Frau kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn der B 139 geschleudert und touchierte in weiterer Folge das Fahrzeug eines Wieners mit insgesamt vier Insassen (2 Erwachsene, 2 Kinder).Auf Grund der nassen Fahrbahn, konnte ein weiterer PKW Lenker nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte trotz Vollbremsung den PKW der Frau aus Haid/Ansfelden an der hinteren Stoßstange. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel auf gelbes Blinklicht gestellt.Bei dem Verkehrsunfall wurden nach derzeitigem Stand drei Personen unbestimmten Grades verletzt, welche nach der Erstversorgung durch das RK Linz zur weiteren Behandlung in das Kepler Universitätsklinikum, Med Campus III (2 Erwachsene) und Med Campus IV (1 Kind), verbracht wurden.Mit den beteiligten Fahrzeuglenkern wurde ein Alkovortest durchgeführt, welcher bei allen Beteiligten negativ verlief.