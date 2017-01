Sternsinger: Von Tür zu Tür für die Nächstenliebe gehen

05.01.2017, 15:11 Uhr

16.000 Sternsinger bringen in Oberösterreich den Segen und sammeln Spenden für Menschen in Not.

TRAUN (red). Verkleidet als die Heiligen Drei Könige ziehen auch in Traun in den ersten Tagen des neuen Jahres von Haus zu Haus und vermerken dort "C+M+B. Sternsingen steh auch für Nächstenliebe. In 20 Ländern kommen die gesammelten Spenden zum Einsatz. Eines davon ist Tansania. So wie in diesem Land unterstützen die Spenden aus den Sternsingerkassen über 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Wenn Konzerne nach dem Ackerland greifen

„Spendengütesiegel“ garantiert Transparenz

Die Partnerorganisationen der Dreikönigsaktion setzen dort an, wo es die Menschen am dringendsten benötigen. Wenn Konzerne nach dem Ackerland greifen, wird den Bauernfamilien ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Sternsingerspenden helfen, dass die Ernte gelingt: mit verbessertem Anbau von Bohnen, Mais und Süßkartoffeln, mit dem Anlegen von Hausgärten, mit richtiger Lagerung der Ernte, mit Produktion von eigenem Saatgut. Genug zu essen zu haben, ist die Basis, dass Menschen ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen können.Die Dreikönigsaktion und das Hilfswerk der Katholischen Jungschar sorgen für den kompetenten Einsatz der Spendengelder. Die Finanzen werden jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert. Das „Spendengütesiegel“ garantiert Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Alle Sternsingergruppen führen einen Ausweis mit sich. So lässt sich leicht erkennen, dass sie im Auftrag der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar unterwegs sind.Weitere Informationen zur Dreikönigsaktion findet man hier