Tischlerei Ratzberger kennt drei wirklich gute Gründe ...

25.01.2017, 14:07 Uhr

Tischlermeister Werner Ratzberger weiß drei gute Gründe für ein Möbelstück vom Ratzberger.

REICHRAMING. Erstens: Wir von Ratzberger sind Umbauprofis. Bisher hatten Sie ja noch recht viel Freude an Ihrer Einrichtung, aber schön langsam wird’s Zeit für etwas Neues? Dann kommen Sie zu Ratzberger und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Wir haben Erfahrung im Möbelbau und ein geschultes Auge für's Wohnen. Bei einem Gespräch können wir helfen und stehen mit all unserer Erfahrung zur Verfügung. Zweitens: Wir von Ratzberger fertigen nach Maß. Das sollte selbstverständlich sein für einen Tischler – und für uns ist es das auch. Haben Sie ein ungewöhnliches Raumformat, eine Dachschräge oder einen buckeligen Boden? Wir bieten Lösungen, wo man sich keine Lösung vorstellen kann. Sie zweifeln? – Wir überzeugen Sie gerne! Drittens: Bei uns bekommen Sie mehr als nur Holz. Ja, wir bekennen uns dazu, wir sind Tischler mit Leib und Seele. Wir haben Spaß am Vollholz, weil’s gut riecht, weil man es toll verarbeiten kann und weil Holz ein Werkstoff ist, der lebendig bleibt. Also unser Herzstück ist und bleibt das Holz! Und doch verarbeiten wir immer wieder auch andere Materialien: Stoffbezüge im Vintage-Look, Metallfüße beim Tisch oder eine Glasrückwand in der Küche. All das kann Ihrem Möbelstück oft erst das gewisse Etwas verleihen. Sie sind skeptisch? – Reden Sie mit uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!Eisenstraße 824462 ReichramingTel. 07254/7686Mobil: 0664/2233768