Traun: Krampuskränzchen lädt zum „Fürchten“ ein

TRAUN (red). Böse Geister in den „Rauhnächten“ zu vertreiben: Das ist das Ziel der schaurigen Krampusse und Perchtengruppen am Samstag, 17. Dezember ab 18 Uhr in der Trauner Fußgängerzone.