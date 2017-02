„Weg zum Erfolg viel steiniger“: Lehre ist keine Einbahnstraße, zeigt Unternehmer Markus Neuhauser

04.02.2017, 12:56 Uhr

ANSFELDEN (nikl). Von der Lehre als Industriekaufmann bis zum eigenen Unternehmen.

Menschen im Vordergrund

„Wissensdurst und Eigeninitiative“ waren für Markus Neuhauser ausschlaggebend für seinen beruflichen Werdegang. „Damals in den 70er Jahren hatte die Lehre noch einen ganz anderen Stellenwert. Für mich hat sich die Frage nach einem Studium damals nicht gestellt“, betont Neuhauser. Was er sich von der eigenen Lehre ins eigene Unternehmen mitgenommen hat.„Wertschätzung, die hab ich als Lehrling erfahren und diese steht auch bei uns bei Neuhauser Verkehrstechnik an oberster Stelle und das schon seit der Firmengründung vor 30 Jahren." Warum der engagierte Neuhofener den Weg ganz nach oben gewählt hat: „Um die eigenen Ideen umsetzten zu können.“ Vom Verkehrsschild über den Poller bis hin zur Parkraumausstattung: „Die Qualität unserer Produkte überzeugt unsere Kunden. Ohne gut ausgebildete Mitarbeiter würde das natürlich nicht funktionieren.

„Spezialisierung als Erfolgsrezept

Hier lautet das Erfolgsrezept 'Spezialisierung'. Was ein Mitarbeiter gerne macht, macht er gut“. Neuhausers Ratschlag für Eltern: „Lassen Sie ihr Kind die bestmögliche Ausbildung zukommen und studieren. Ich möchte nicht nicht gegen die Lehre sprechen. Man kann auch mit einer Lehre – und viel Eigeninitiative – erfolgreich in der Berufswelt sein. Der Weg ist hier jedoch viel steiniger.“Weitere Informationen zur Firma Neuhauser Verkehrstechnik findet man hier