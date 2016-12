Weihnachtsfrau traf Jägermeister in Traun

28.12.2016, 21:10 Uhr

SV Haka Traun lud Mitglieder, zahlreiche Freunde und Partner wieder zum originellen Miteinander ein.

Engagierte Nachwuchsarbeit im Sportverein unterstützen

TRAUN (nikl). Unter dem Motto „Weihnachtsfrau trifft Jägermeister“ ließ man bei sehr winterlichen Temperaturen am Vorplatz des Cafe Halbzeit das Jahr ausklingen. Gerhard Hackl, Präsident des SV Haka Traun, versorgte so manchen frierenden Gast persönlich mit einer Haube und Handschuhen. Natürlich wurde auch für die „innerliche“ Wärme mit den passenden Getränken gesorgt.„Kurz vor Weihnachten ist jeder mit vielen Dingen beschäftigt. Es freut mich, dass sich dennoch einige Freunde, Partner und Vereinsmitglieder sich Zeit für ein paar Momente des Miteinander genommen haben“, sagt Gerhard Hackl. Für eine Spende, diese kommt natürlich auch heuer der engagierten Nachwuchsarbeit im Sportverein zugute, bekamen die Gäste Getränke und von den Kindern selbstgemachten Lebkuchen.

„Nachwuchsarbeit beim Fußballnachwuchs vorbildhaft“

Unter den Gästen war auch Karl-Heinz Koll, Chef der Trauner Brauerei „Trauner Bier“: „Wenn Gerhard Hackl einlädt, komme ich natürlich gerne auf einen Sprung vorbei. Ich finde es vorbildhaft, wie der Präsident des SV Haka Traun den Fußballnachwuchs in allen Altersklassen unterstützt.“ Wem an diesem Abend dann doch zu kalt wurde, der suchte sich im benachbarten Cafe Halbzeit ein Plätzchen zum Aufwärmen. Gerhard Hackl plant schon an einer Fortsetzung von „Weihnachtsfrau trifft Jägermeister“ im kommenden Jahr.