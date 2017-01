Widerstand gegen die Staatsgewalt: 24-Jährigem wird Führerschein abgenommen

29.01.2017, 17:06 Uhr

Einen afghanischen Asylwerber hielten Polizisten am 29. Jänner 2017, kurz nach drei Uhr früh, in Leonding zu einer Verkehrskontrolle an.

LEONDING. Wegen Alkoholisierungmerkmalen wurde in der Polizeiinspektion Leonding ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizeibericht 1,08 Promille Alkoholgehalt der Atemluft. Dem 24-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.Daraufhin wurde er immer aggressiver und stieß einen Polizisten weg. Danach lief er in die Eingangsschleuse und wollte die Tür mit Gewalt zuwerfen. Dabei riss er den Metallgriff ab und schleuderte ihn offenbar mit voller Wucht in die Schleuse zurück. Der Wurf verfehlte drei Polizisten, die dem Mann nachliefen. Vor der Dienststelle wurde der Asylwerber vorläufig festgenommen. Dabei wurde niemand verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wird der Mann auf freiem Fuß angezeigt.