28.09.2016, 18:51 Uhr

Aufsteiger wartetGegen den Liganeuling Schiedlberg haben es die Ansfeldner selbst in der Hand, die stolze Serie zu prolongieren. "Drei Siege am Stück sind eine schöne Serie. Am liebsten möchte man natürlich so weitermachen, aber wir wissen ob der Stärke des Gegners Bescheid. Unterm Strich erwartet uns erneut eine harte Partie. Man hat gegen St. Florian gesehen, dass die vermeintlichen Pflichtsiege die schwierigsten sind", so Petermandl.Drei Bayern im PechGegen Julbach verloren die Landesliga-Ost-Kicker aus Doppl mit 3:4. Im Nachhinein eine Partie der Extreme. "Wir führten bereits 3:0, doch dann pfeifen die drei bayerischen Austausch-Schiris drei Elfmeter gegen uns. Sicher, wir hätten das 0:3 nicht mehr aus der Hand geben dürfen, aber drei Elfmeter für das Heimteam sind dann auch mehr als unverständlich, denn im Gegenzug wurden uns zwei klare Strafstöße nicht gegeben", ärgerte sich Doppls sportlicher Leiter Werner Graf.Am Sonntag spielt die Sturm-Elf zu Hause gegen St. Magdalena. "Das wird ein Schmankerl und wir hoffen, dass uns viele Fans in diesem schwierigen Spiel anfeuern werden. Anstoß ist um 16 Uhr", sagt Graf.